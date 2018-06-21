Депутат Рівненської облради постраждав від пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Одним із постраждалих через пожежу к багатоповерховому будинку у м. Рівне виявився 37-річний депутат Рівненської обласної ради. Про це повідомила прес-служба Національної поліції у Рівненській області, передає УНН.
"33-річний рівнянин і його 37-річний брат, депутат Рівненської обласної ради, були госпіталізовані до медзакладу з опіками тіла", - йдеться у повідомленні.
Близько 01:20 четверга, 21 червня, про пожежу у під'їзді до поліції повідомила жителька багатоповерхівки на вулиці Євгена Коновальця. На місце події було скеровано екіпажі поліції та рятувальників.
До їх приїзду жителі самостійно намагалися гасити полум'я та евакуювати мешканців.
Виявилося, що на восьмому поверсі горіли двері однієї із квартир, у якій проживає 33-річний рівнянин. Разом із ним у помешканні перебував і 37-річний брат, депутат Рівненської обласної ради. Обох доставили до медзакладу з опіками тіла.
За результатами огляду місця події правоохоронці вилучили фрагменти полімерних пляшок із характерним запахом паливно-мастильних матеріалів. За фактом підпалу у поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють особу зловмисника та усі обставини події.