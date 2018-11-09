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Депутат о ценах на лекарства: украинцы ходят в аптеку, как в музей

Депутат о ценах на лекарства: украинцы ходят в аптеку, как в музей

Киев  •  УНН

 • 10539 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В прошлом году в Украине умерло более 4 тыс. человек, больных туберкулезом. Украинцы отказывают себе в лечении из-за высоких цен на лекарства. Об этом с трибуны ВР заявил лидер РПЛ Олег Ляшко, передает УНН.

"Почему они умирают? Почему каждый второй украинец отказывает себе в лечении? Потому что цены на лекарства абсолютно не доступны", - заявил он.

Стоимость лекарств в украинских аптеках должна быть снижена, добавляет нардеп.

"Чтобы человек, когда приходит в аптеку, не заходил, как в музей. Потому что копеечные зарплаты и пенсии миллионам украинцам и пенсионерам не позволяют купить элементарные лекарства - от давления, от диабета, он сердечно-сосудистых заболеваний", - заявил радикал.

Отметим, что с целью снижения цен на лекарства в парламенте зарегистрирован так называемый "аптечный" законопроект №8591. Документ имеет целью усилить конкуренцию между игроками аптечного рынка, чем стимулировать снижение стоимости препаратов.

Против законопроекта выступили владельцы сетевых аптек, которые, по данным авторов законодательной инициативы, не хотят терять своего монопольного положения.

При этом, провизоры и фармацевты, представители малого и среднего аптечного бизнеса, выразили свою поддержку "аптечному закону" и требуют его принятия в первом чтении с возможностью дальнейшей доработки.

Украинские Национальные Новости

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