Депутат про ціни на ліки: українці ходять в аптеку, як у музей

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Минулого року в Україні померло понад 4 тис. людей, хворих на туберкульоз. Українці відмовляють собі у лікуванні через зависокі ціни на ліки. Про це з трибуни ВР заявив лідер РПЛ Олег Ляшко, передає УНН.