Депутат про ціни на ліки: українці ходять в аптеку, як у музей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Минулого року в Україні померло понад 4 тис. людей, хворих на туберкульоз. Українці відмовляють собі у лікуванні через зависокі ціни на ліки. Про це з трибуни ВР заявив лідер РПЛ Олег Ляшко, передає УНН.
"Чому вони помирають? Чому кожен другий українець відмовляє собі у лікуванні? Тому що ціни на ліки абсолютно не доступні", - заявив він.
Вартість ліків в українських аптеках має бути знижена, додає нардеп.
"Щоб людина, коли приходить в аптеку, не заходила, як у музей. Тому що копійчані зарплати і пенсії мільйонам українців та пенсіонерам не дозволяють купити елементарні ліки - від тиску, від діабету, він серцево-судинних захворювань", - заявив радикал.
Зауважимо, що з метою зниження цін на ліки у парламенті зареєстровано так званий "аптечний" законопроект №8591. Документ має на меті посилити конкуренцію між гравцями аптечного ринку, чим стимулювати зниження вартості препаратів.
Проти законопроекту виступили власники мережевих аптек, які, за даними авторів законодавчої ініціативи, не хочуть втрачати свого монопольного становища.
Натомість, провізори і фармацевти, представники малого і середнього аптечного бізнесу, висловили свою підтримку "аптечному закону" та вимагають його ухвалення у першому читанні з можливістю подальшого доопрацювання.