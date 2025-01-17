Депутат, призывавший украинцев сдаваться рф, получил 15 лет тюрьмы
Киев • УНН
Депутат Ахтырского райсовета от запрещенной партии "Наш край" приговорен к 15 годам тюрьмы за государственную измену. Он помогал оккупантам в Тростянце и призывал местных жителей не сопротивляться.
По доказательной базе Службы безопасности 15 лет заключения получил депутат-предатель Ахтырского районного совета Сумской области от запрещенной политпартии «Наш край». Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
По материалам дела, после захвата города Тростянец на Сумщине он поддержал рашистов и предложил им свою помощь в войне против Украины. Для этого предатель призвал местных жителей не сопротивляться захватчикам и способствовать в наступлении врага на областной центр,
Детали
Одновременно он помогал командованию оккупационных группировок РФ сориентироваться на местности и корректировал вражеские карты для планирования боевых операций.
Кроме этого, депутат обеспечивал агрессора продуктами питания и лично способствовал в восстановлении энергоснабжения зданий, в которых «расквартировались» оккупанты.
Впрочем, во время освобождения Тростянца предатель «залег на дно» на территории громады и таким образом надеялся избежать правосудия.
Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали. По материалам Службы безопасности суд признал депутата виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Злоумышленник получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Предательница, которая входила в агентурную сеть генштаба рф в Николаеве, получила 15 лет заключения15.01.25, 23:18 • 54451 просмотр