Депутат, який закликав українців здаватися рф, отримав 15 років тюрми
Київ • УНН
Депутат Охтирської райради від забороненої партії "Наш край" засуджений до 15 років в'язниці за державну зраду. Він допомагав окупантам у Тростянці та закликав місцевих жителів не чинити спротив.
За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення отримав депутат-зрадник Охтирської районної ради Сумської області від забороненої політпартії "Наш край". Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.
За матеріалами справи, після захоплення міста Тростянець на Сумщині він підтримав рашистів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. Для цього зрадник закликав місцевих жителів не чинити спротив загарбникам та сприяти у наступі ворога на обласний центр,
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Одночасно він допомагав командуванню окупаційних угруповань РФ зорієнтуватися на місцевості та коригував ворожі карти для планування бойових операцій.
Крім цього, депутат забезпечував агресора продуктами харчування та особисто сприяв у відновленні енергопостачання до будівель, в яких "розквартирувалися" окупанти.
Утім, під час звільнення Тростянця зрадник "заліг на дно" на території громади і таким чином сподівався уникнути правосуддя.
Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали. За матеріалами Служби безпеки суд визнав депутата винним за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
Зловмисник отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Зрадниця, яка входила до агентурної мережі генштабу рф у Миколаєві, отримала 15 років ув’язнення15.01.25, 23:18 • 58552 перегляди