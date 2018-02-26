Депутат Дзензерский занял в банках и не указал в декларации более 3 млрд грн - НАПК

"Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило и направило в Национальное антикоррупционное бюро Украины обоснованные выводы по результатам полной проверки деклараций за 2015 и 2016 годы, поданных народным депутатом Украины Дзензерским. Так, было установлено, что депутат не указал в декларации действительные на конец отчетного периода финансовые обязательства перед тремя банковскими учреждениями на общую сумму 3185432 215,78 грн ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий внес представление Генеральному прокурору относительно привлечения к уголовной ответственности народного депутата Дениса Дзензерского.