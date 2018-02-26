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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 72466 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 75333 просмотра

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10 марта, 15:15 • 106337 просмотра

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Депутат Дзензерский занял в банках и не указал в декларации более 3 млрд грн - НАПК

Киев  •  УНН

 • 12920 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Народный депутат Денис Дзензерский занял в банках и не указал в декларации более 3 млрд грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщило Национальное агентство по предупреждению коррупции, передает УНН.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило и направило в Национальное антикоррупционное бюро Украины обоснованные выводы по результатам полной проверки деклараций за 2015 и 2016 годы, поданных народным депутатом Украины Дзензерским. Так, было установлено, что депутат не указал в декларации действительные на конец отчетного периода финансовые обязательства перед тремя банковскими учреждениями на общую сумму 3185432 215,78 грн ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий внес представление Генеральному прокурору относительно привлечения к уголовной ответственности народного депутата Дениса Дзензерского.

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