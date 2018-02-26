Депутат Дзензерський позичив у банках і не вказав у декларації понад 3 млрд грн - НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Народний депутат Денис Дзензерський позичив у банках і не вказав у декларації понад 3 млрд грн. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило Національне агентство із запобігання корупції, передає УНН.
“Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило та направило до Національного антикорупційного бюро України обґрунтовані висновки за результатами повної перевірки декларацій за 2015 та 2016 роки, поданих народним депутатом України Дзензерським Денисом Вікторовичем. Так, було встановлено, що депутат не вказав у декларації дійсні на кінець звітного періоду фінансові зобов’язання перед трьома банківськими установами на загальну суму 3 185 432 215,78 грн”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький вніс подання Генеральному прокурору щодо притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Дениса Дзензерського.