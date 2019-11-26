Денисова отреагировала на избрание Россией "омбудсмена" в оккупированном Крыму

"Что касается фамилии (Опанасюк - ред.), я лично ее знаю, безусловно, потому что я крымчанка, и знала ее, когда она работала, как и я, в правительстве, когда это был Совет Министров АР Крым... Это было, когда наш Крым был свободным, а не оккупированным РФ", - заявила Омбудсмен.

На вопрос о том, как планируется "налаживать отношения" с указанным лицом, Денисова ответила, что "безусловно, через партнеров международных организаций, через своих представителей".

"Я считаю Крым украинским и не считаю, что там должен быть еще какой-то "уполномоченный". У нас по Конституции, ст.101, один уполномоченный на всю независимую, суверенную, свободную Украину", - добавила она.