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Денісова відреагувала на обрання Росією "омбудсмена" в окупованому Криму

Денісова відреагувала на обрання Росією "омбудсмена" в окупованому Криму

Київ • УНН

 • 9374 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Згідно Конституції, в Україні є лише один Уповноважений з прав людини, що відповідає за всю територію держави. Про це на пресконференції в Києві сказала Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, коментуючи призначення колишнього віцепрем’єра російського уряду анексованого Криму Лариси Опанасюк на посаду кримського "омбудсмена", передає кореспондент УНН.

"Що стосується прізвища (Опанасюк - ред.), я особисто її знаю, безумовно, тому що я кримчанка, і знала її, коли вона працювала, як і я, в уряді, коли це була Рада Міністрів АР Крим... Це було, коли наш Крим був вільним, а не окупованим РФ", - заявила Омбудсмен.

На питання про те, як планується "налагоджувати стосунки" з зазначеною особою, Денісова відповіла, що "безумовно, через партнерів міжнародних організацій, через своїх представників".

"Я вважаю Крим українським і не вважаю, що там повинен бути ще якийсь "уповноважений". У нас згідно Конституції, ст.101, є один уповноважений на всю незалежну, суверенну, вільну Україну", - додала вона.

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