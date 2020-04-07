Денисова объяснила, как детям из приютов получить медицинскую помощь

КИЕВ. 7 марта. УНН. Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова заявила, что дети, которые временно находятся в приютах, имеют право на медицинскую помощь без заключения декларации с врачом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Офиса омбудсмена Украины.