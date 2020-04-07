Пандемія COVID-19: у ЄС заявили про зростання рівня домашнього насильства через карантин

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. У країнах Євросоюзу виріс рівень домашнього насильства після введення ізоляції для запобігання поширенню коронавірусу. Про це повідомляється в заяві Європарламенту, зазначає УНН.

У повідомленні наголошується, що за тиждень після початку карантинних заходів, які передбачають домашню ізоляцію, в деяких країнах ЄС кількість побутового насильства зросла на третину.

“Жінки, які перебувають в насильницьких відносинах, змушено залишаються вдома і зазнають насильства протягом довшого періоду. Їм складно скористатися телефонами довіри, оскільки злочинець завжди поруч”, — пояснили тенденцію в Європарламенті.

Голова комітету із захисту прав жінок Евелін Регнер закликала країни ЄС забезпечити для можливих жертв домашнього насильства способи повідомити про те, що відбувається. Вона запропонувала використовувати текстові повідомлення, онлайн-чати і кодові слова. Євросоюз, за ​​її словами, має підтримати фінансово введення таких заходів.

Раніше Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав країни “Великої двадцятки” відмовитися від санкцій під час пандемії коронавірусу, щоб забезпечити вільний доступ країн до медпрепаратів і продовольства. Він заявив, що боротьба із захворюванням є спільним пріоритетом і попросив політичних лідерів забезпечити держави медичним обладнанням та необхідними засобами захисту.

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