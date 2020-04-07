Пандемія COVID-19: у ЄС заявили про зростання рівня домашнього насильства через карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У країнах Євросоюзу виріс рівень домашнього насильства після введення ізоляції для запобігання поширенню коронавірусу. Про це повідомляється в заяві Європарламенту, зазначає УНН.
У повідомленні наголошується, що за тиждень після початку карантинних заходів, які передбачають домашню ізоляцію, в деяких країнах ЄС кількість побутового насильства зросла на третину.
“Жінки, які перебувають в насильницьких відносинах, змушено залишаються вдома і зазнають насильства протягом довшого періоду. Їм складно скористатися телефонами довіри, оскільки злочинець завжди поруч”, — пояснили тенденцію в Європарламенті.
Голова комітету із захисту прав жінок Евелін Регнер закликала країни ЄС забезпечити для можливих жертв домашнього насильства способи повідомити про те, що відбувається. Вона запропонувала використовувати текстові повідомлення, онлайн-чати і кодові слова. Євросоюз, за її словами, має підтримати фінансово введення таких заходів.
Раніше Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав країни “Великої двадцятки” відмовитися від санкцій під час пандемії коронавірусу, щоб забезпечити вільний доступ країн до медпрепаратів і продовольства. Він заявив, що боротьба із захворюванням є спільним пріоритетом і попросив політичних лідерів забезпечити держави медичним обладнанням та необхідними засобами захисту.