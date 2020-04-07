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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 73896 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 87245 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Пандемия COVID-19: в ЕС заявили о росте уровня домашнего насилия из-за карантина

Пандемия COVID-19: в ЕС заявили о росте уровня домашнего насилия из-за карантина

Киев  •  УНН

 • 13170 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В странах Евросоюза вырос уровень домашнего насилия после введения изоляции для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщается в заявлении Европарламента, отмечает УНН.

В сообщении отмечается, что за неделю после начала карантинных мер, которые предусматривают домашнюю изоляцию, в некоторых странах ЕС количество бытового насилия выросло на треть.

“Женщины, которые находятся в насильственных отношениях, вынуждено остаются дома и подвергаются насилию в течение более долгого периода. Им сложно воспользоваться телефонами доверия, поскольку преступник всегда рядом”, — объяснили тенденцию в Европарламенте.

Председатель комитета по защите прав женщин Эвелин Регнер призвала страны ЕС обеспечить для возможных жертв домашнего насилия способы сообщить о происходящем. Она предложила использовать текстовые сообщения, онлайн-чаты и кодовые слова. Евросоюз, по ее словам, должен поддержать финансово введение таких мер.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны “Большой двадцатки” отказаться от санкций во время пандемии коронавируса, чтобы обеспечить свободный доступ стран к медпрепаратам и продовольствию. Он заявил, что борьба с заболеванием является общим приоритетом и попросил политических лидеров обеспечить государства медицинским оборудованием и необходимыми средствами защиты.

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