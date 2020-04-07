Денісова пояснила, як дітям з притулків отримати медичну допомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова заявила, що діти, які тимчасово перебувають у притулках, мають право на медичну допомогу без укладання декларації з лікарем. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram Офісу Омбудсмена України.
"До Уповноваженого ВРУ з прав людини Людмили Денісової надійшла інформація про те, що в умовах медичної реформи діти, які тимчасово перебувають у притулках для дітей, центрах соціально-психологічної реабілітації дітей, центрах підтримки сімей та дітей не мають можливості пройти медичний огляд у закладах охорони здоров’я за місцем знаходження закладу, оскільки не визначено чітких правил отримання безкоштовної медичної допомоги таким дітям", - йдетьс у повідомленні.
Зазначається, що на запит Уповноваженого Національною службою здоров’я було роз’яснено, що медичне обслуговування дітей у закладах соціального захисту здійснюється державними та комунальними закладами охорони здоров'я за місцем розташування.
Відтак, було зазначено:
- діти, які тимчасово перебувають у закладах соціального захисту, мають забезпечуватись проведенням первинних медичних оглядів та обстежень, наданням первинної медичної допомоги дитині безпосередньо за місцем розташування такого закладу;
- для отримання медичної допомоги укладання декларації з лікарем не вимагається;
- медичними працівниками закладу, в якому тимчасово перебуває дитина, також може здійснюватись направлення дітей для отримання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги у закладах охорони здоров’я за місцем розташування закладу.
"Вказана інформація доведена до всіх обласних державних адміністрацій для поширення серед підпорядкованих управлінь охорони здоров’я та служб у справах дітей з метою забезпечення права дітей на охорону здоров’я", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у країнах Євросоюзу виріс рівень домашнього насильства після введення ізоляції для запобігання поширенню коронавірусу.