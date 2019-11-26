Денисова сообщила детали о 115 украинских узниках Кремля

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 19259 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104634 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 81706 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 104437 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116736 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146801 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147557 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140277 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 184315 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116688 просмотра

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Денисова сообщила детали о 115 украинских узниках Кремля

Денисова сообщила детали о 115 украинских узниках Кремля

Киев  •  УНН

 • 8332 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Информацию о количестве в 115 украинских узниках Кремля Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова получила от Министерства иностранных дел Украины. Об этом она сегодня заявила журналистам во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.

“Информация у меня из МИД Украины. Это 115 политзаключенных, что верифицированы и которым предоставлен статус политзаключенного. Из них 18 человек, осуждены условно, но находятся на территории временно оккупированного Крыма и не могут выехать из этой территории — они лишены права свободного передвижения, им нужна наша помощь, поэтому они включены в этот список на увольнение. Среди 115 — 87 крымских татар, из них 72 человека — наши граждане, которые находятся за решеткой в РФ и временно оккупированном Крыму”, — рассказала омбудсмен.

Напомним, ранее Денисова передала Главному своему коллеге, турецкому омбудсмену Шерефе Малкочу, список с именами 115 украинских узников Кремля.

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