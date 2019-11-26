Денисова сообщила детали о 115 украинских узниках Кремля

“Информация у меня из МИД Украины. Это 115 политзаключенных, что верифицированы и которым предоставлен статус политзаключенного. Из них 18 человек, осуждены условно, но находятся на территории временно оккупированного Крыма и не могут выехать из этой территории — они лишены права свободного передвижения, им нужна наша помощь, поэтому они включены в этот список на увольнение. Среди 115 — 87 крымских татар, из них 72 человека — наши граждане, которые находятся за решеткой в РФ и временно оккупированном Крыму”, — рассказала омбудсмен.

Напомним, ранее Денисова передала Главному своему коллеге, турецкому омбудсмену Шерефе Малкочу, список с именами 115 украинских узников Кремля.