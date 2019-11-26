Денісова повідомила деталі про 115 українських в'язнів Кремля
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Інформацію щодо кількості у 115 українських в’язнів Кремля Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова отримала від Міністерства закордонних справ України. Про це вона сьогодні заявила журналістам під час брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.
“Інформація у мене з МЗС України. Це 115 політв’язнів, що верифіковані і яким надано статус політв’язня. З них 18 осіб, що засуджені умовно, але знаходяться на території тимчасово окупованого Криму і не можуть виїхати з цієї території — вони позбавлені права вільного пересування, їм потрібна наша допомога, тому вони включені у цей список на звільнення. Серед 115 — 87 кримських татар, з них 72 особи — наші громадяни, які перебувають за ґратами в РФ і тимчасово окупованому Криму”, — розповіла омбудсмен.
Нагадаємо, раніше Денісова передала Головному свому колезі, турецькому омбудсмену Шерефу Малкочу, список з іменами 115 українських в’язнів Кремля.