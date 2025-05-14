День вышиванки: украинцев призывают присоединиться к флешмобу
Киев • УНН
15 мая украинцы будут отмечать День вышиванки. Минюст призывает присоединиться к флешмобу, опубликовав фото в вышиванке с хэштегом #ВишиванкаЄднає, указав город и страну.
15 мая украинцы по всему миру будут отмечать День вышиванки. Об этом напоминает Министерство национального единства Украины, пишет УНН.
По этому случаю мы объявляем флешмоб #ВышиванкаЕднає и призываем украинцев со всех уголков мира стать его участниками
Чтобы присоединиться, следует сделать три простых шага:
- сфотографируйтесь в вышиванке;
- опубликуйте фото 15 мая в социальных сетях с хештегом; #ВышиванкаЕднає;
- укажите в сообщении город и страну, где вы сейчас находитесь.
"Вместе мы покажем, что украинское единство не знает границ, а вышиванка – это больше, чем одежда. Это наша история, наша гордость и наш общий код", - добавили в министерстве.
Напомним
День вышиванки в 2006 году основала группа студентов Черновицкого национального университета. Уже через два года к празднику присоединились все учебные заведения Черновцов.
С каждым годом география Дня вышиванки расширялась. В 2011 году в Ровно в центре города зафиксировано собрание более 6,5 тысячи человек, одетых в вышиванки. Событие было занесено в Книгу рекордов Украины.