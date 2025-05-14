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День вишиванки: українців закликають долучитися до флешмобу

Київ • УНН

 • 134 перегляди

15 травня українці відзначатимуть День вишиванки. Мін’юст закликає долучитися до флешмобу, опублікувавши фото у вишиванці з хештегом #ВишиванкаЄднає, вказавши місто і країну.

День вишиванки: українців закликають долучитися до флешмобу

15 травня українці по всьому світу відзначатимуть День вишиванки. Про це нагадує Міністерство національної єдності України, пише УНН.

З цієї нагоди ми оголошуємо флешмоб #ВишиванкаЄднає та закликаємо українців з усіх куточків світу стати його учасниками

- йдеться у повідомленні.

Щоб долучитися, слід зробити три прості кроки:

  • сфотографуйтеся у вишиванці;
    • опублікуйте фото 15 травня в соціальних мережах із хештегом; #ВишиванкаЄднає;
      • вкажіть у дописі місто і країну, де ви зараз перебуваєте.

        "Разом ми покажемо, що українська єдність не знає кордонів, а вишиванка – це більше, ніж одяг. Це наша історія, наша гордість і наш спільний код", - додали в міністерстві.

        Нагадаємо

        День вишиванки у 2006 році започаткувала група студентів Чернівецького національного університету. Вже за два роки до свята долучилися усі навчальні заклади Чернівців.

        З кожним роком географія Дня вишиванки розширювалася. У 2011 році в Рівному в центрі міста зафіксовано зібрання більш ніж 6,5 тисячі людей, одягнених у вишиванки. Подію було занесено до Книги рекордів України.

        Лілія Подоляк

        Лілія Подоляк

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