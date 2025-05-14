День вишиванки: українців закликають долучитися до флешмобу
Київ • УНН
15 травня українці відзначатимуть День вишиванки. Мін’юст закликає долучитися до флешмобу, опублікувавши фото у вишиванці з хештегом #ВишиванкаЄднає, вказавши місто і країну.
15 травня українці по всьому світу відзначатимуть День вишиванки. Про це нагадує Міністерство національної єдності України, пише УНН.
З цієї нагоди ми оголошуємо флешмоб #ВишиванкаЄднає та закликаємо українців з усіх куточків світу стати його учасниками
Щоб долучитися, слід зробити три прості кроки:
- сфотографуйтеся у вишиванці;
- опублікуйте фото 15 травня в соціальних мережах із хештегом; #ВишиванкаЄднає;
- вкажіть у дописі місто і країну, де ви зараз перебуваєте.
"Разом ми покажемо, що українська єдність не знає кордонів, а вишиванка – це більше, ніж одяг. Це наша історія, наша гордість і наш спільний код", - додали в міністерстві.
Нагадаємо
День вишиванки у 2006 році започаткувала група студентів Чернівецького національного університету. Вже за два роки до свята долучилися усі навчальні заклади Чернівців.
З кожним роком географія Дня вишиванки розширювалася. У 2011 році в Рівному в центрі міста зафіксовано зібрання більш ніж 6,5 тисячі людей, одягнених у вишиванки. Подію було занесено до Книги рекордів України.