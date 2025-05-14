День вишиванки: українців закликають долучитися до флешмобу

15 травня українці по всьому світу відзначатимуть День вишиванки. Про це нагадує Міністерство національної єдності України, пише УНН.

З цієї нагоди ми оголошуємо флешмоб #ВишиванкаЄднає та закликаємо українців з усіх куточків світу стати його учасниками - йдеться у повідомленні.

Щоб долучитися, слід зробити три прості кроки:

сфотографуйтеся у вишиванці;

опублікуйте фото 15 травня в соціальних мережах із хештегом; #ВишиванкаЄднає;

вкажіть у дописі місто і країну, де ви зараз перебуваєте.

"Разом ми покажемо, що українська єдність не знає кордонів, а вишиванка – це більше, ніж одяг. Це наша історія, наша гордість і наш спільний код", - додали в міністерстві.

Нагадаємо

День вишиванки у 2006 році започаткувала група студентів Чернівецького національного університету. Вже за два роки до свята долучилися усі навчальні заклади Чернівців.

З кожним роком географія Дня вишиванки розширювалася. У 2011 році в Рівному в центрі міста зафіксовано зібрання більш ніж 6,5 тисячі людей, одягнених у вишиванки. Подію було занесено до Книги рекордів України.