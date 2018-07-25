День выборов в Пакистане: погибло уже более 30 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В результате теракта, организованного у одного из избирательных участков в городе Кветта на юго-западе Пакистана погиб 31 человек, еще 30 ранены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
Смертник привел в действие взрывное устройство после того, как сотрудники сил безопасности попытались помешать ему войти в избирательный участок.
Взрыв прогремел недалеко от толпы избирателей.
Шеф полиции Кветты Абдульреззак Чима сообщил, что в числе погибших пять сотрудников сил безопасности и двое детей.
Состояние некоторых раненых оценивается, как тяжелое.
Власти опасаются роста числа жертв теракта.
Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ДЕАШ ("Исламское государство" - ред.).
Напомним, в среду, в день всеобщих выборов, в результате взрыва в городе Кветта на западе Пакистана погибли по меньшей мере 25 человек.