День выборов в Пакистане: погибло уже более 30 человек

Смертник привел в действие взрывное устройство после того, как сотрудники сил безопасности попытались помешать ему войти в избирательный участок.



Взрыв прогремел недалеко от толпы избирателей.



Шеф полиции Кветты Абдульреззак Чима сообщил, что в числе погибших пять сотрудников сил безопасности и двое детей.



Состояние некоторых раненых оценивается, как тяжелое.



Власти опасаются роста числа жертв теракта.



Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ДЕАШ ("Исламское государство" - ред.).

Напомним, в среду, в день всеобщих выборов, в результате взрыва в городе Кветта на западе Пакистана погибли по меньшей мере 25 человек.