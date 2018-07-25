День виборів у Пакистані: загинуло вже понад 30 людей

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КИЇВ. 25 липня. УНН. В результаті теракту, організованого біля однієї з виборчих дільниць в місті Кветта на південному заході Пакистану загинула 31 людина, ще 30 поранені. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.

Смертник привів у дію вибуховий пристрій після того, як співробітники сил безпеки спробували перешкодити йому увійти до виборчої дільниці.

Вибух прогримів недалеко від натовпу виборців.

Шеф поліції Кветті Абдульреззак Чима повідомив, що серед загиблих п'ять співробітників сил безпеки і двоє дітей.

Стан деяких поранених оцінюється, як важкий.

Влада побоюється зростання числа жертв теракту.

Відповідальність за теракт взяла на себе терористична організація ДЕАШ ("Ісламська держава - ред.").

Нагадаємо, в середу, в день загальних виборів, в результаті вибуху в місті Кветта на заході Пакистану загинули щонайменше 25 осіб.

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