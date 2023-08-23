День Везувия, День рождения картофельных чипсов. Что еще можно отпраздновать 24 августа

Именно 24 августа 79 года нашей эры произошло одно из самых катастрофических извержений вулкана, жертвами которого стали почти 3,5 тысячи человек. Полностью были уничтожены города Помпеи, Геркуланум и Стабии.

Наиболее ярким художественным свидетельством этой природной катастрофы является картина “Последний день Помпеи”.

Это было не единственное извержение Везувия. Второй раз он проснулся в 1631 году, унеся жизни 3500 человек, и в разгар Второй мировой войны 1944 года, правда, тогда количество жертв было минимальным — 27 человек. С тех пор вулкан находится в относительно спокойном состоянии.

Также 24 августа называют Днем рождения картофельных чипсов.

Считается, что изобретателем чипсов является американский повар Джордж Крум. Тонко порезанный и поджаренный в большом количестве масла картофель быстро обрел популярность в США.

Впервые в качестве фаст-фуда чипсы на улице начал продавать кливлендский торговец Уильям Теппенден в 1890 году, заворачивая их в бумажные пакеты. А в 1926 году производители чипсов поставляли их в упаковках из вощеной бумаги, что способствовало более длительному хранению и перевозке на большие расстояния.

Интересно, что во время Второй мировой войны производство чипсов в США хотели остановить. Однако, опасаясь протестов потребителей, отказались от этой идеи.

Еще сегодня можно отметить День консервного ножа.

Первый простой, и не достаточно удобный консервный нож в виде обычного лезвия в 1858 году запатентовал в США Эзрой Уорнер.

А такая знакомая нам открывалка, которой мы пользуемся сегодня, это изобретение Уильяма Лаймена, увидевшее свет в 1870 году.

По церковному календарю 24 августа — День памяти’памяти святого мученика Евпла.

Евпл жил во II-III веках на Сицилии. Был священником.

В то время в Римской империи усилились гонения на христиан. Евпла схватили и приговорили к смертной казни из-за голода и жажды. Однако, в’тюрьме он выжил.

Это разозлило местного правителя и Евплу отсекли голову.

Именины 24 августа празднуют Александр, Василий, Максим, Сусанна.