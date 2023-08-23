День Везувію, День народження картопляних чипсів. Що ще можна відсвяткувати 24 серпня

Саме 24 серпня 79 року нашої ери сталося одне із найбільш катастрофічних вивержень вулкану, жертвами якого стали майже 3,5 тисяч людей. Повністю були знищені міста Помпеї, Геркуланум та Стабії.

Найбільш яскравим художнім свідченням цієї природної катастрофи є картина «Останній день Помпеї».

Це було не єдине виверження Везувію. Вдруге він прокинувся у 1631 році, забравши життя 3500 осіб, та у розпал Другої світової війни 1944 року, щоправда, тоді кількість жертв була мінімальною – 27 чоловік. Відтоді вулкан знаходиться у відносно спокійному стані.

Також 24 серпня називають Днем народження картопляних чипсів.

Вважається, що винахідником чипсів є американський кухар Джордж Крум. Тонко порізана та підсмажена у великій кількості олії картопля швидко здобула популярність у США.

Вперше у якості фаст-фуду чипси на вулиці почав продавати клівлендський торговець Вільям Теппенден у 1890 році, загортаючи їх у паперові пакети. А у 1926 році виробники чипсів постачали їх у упаковках із вощеного паперу, що сприяло довшому зберіганню та перевезенню на великі відстані.

Цікаво, що під час Другої світової війни виробництво чипсів у США хотіли зупинити. Однак, побоюючись протестів споживачів, відмовилися від цієї ідеї.

Ще сьогодні можна відзначити День консервного ножа.

Перший простий, і не досить зручний консервний ніж у вигляді звичайного леза в 1858 році запатентував у США Езрой Уорнер.

А така знайома нам відкривачка, якою ми користуємося сьогодні, це винахід Вільяма Лаймена, який побачив світ у 1870 році.

За церковним календарем 24 серпня – День пам’яті святого мученика Євпла.

Євпл жив у ІІ-ІІІ століттях на Сіцілії. Був священиком.

У той час в Римській імперії посилилися гоніння на християн. Євпла схопили та засудили до страти через голод та спрагу. Однак, у в’язниці він вижив.

Це розлютило місцевого правителя і Евплу відсікли голову.

Іменини 24 серпня святкують Олександр, Василь, Максим, Сусанна.