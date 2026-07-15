День Украинской Государственности 15 июля: история, значение и традиции праздника

15 июля в Украине отмечают День Украинской Государственности. Праздник призван напомнить, что история украинского государствообразования началась не в 1991 году, а имеет более чем тысячелетнюю традицию - от средневековой Руси с центром в Киеве до современной независимой Украины. УНН разобрался в истоках праздника и традициях его празднования.

История установления Дня Украинской Государственности

День Украинской Государственности был введен указом президента Владимира Зеленского от 24 августа 2021 года. Документ предусматривал ежегодное празднование в День Крещения Киевской Руси-Украины и чествование памяти князя Владимира Великого. Впервые его отметили 28 июля 2022 года, уже во время полномасштабной войны России против Украины.

Цель нового государственного праздника - утверждение преемственности украинского государствообразования. В указе упомянуты Русь, Галицко-Волынское княжество, Украинское казацкое государство, Украинская Народная Республика, ЗУНР, Украинская Держава гетмана Павла Скоропадского, Карпатская Украина и современная Украина.

Почему праздник отмечают именно 15 июля

Изначально День Украинской Государственности приходился на 28 июля. В 2023 году дату перенесли на 15 июля после перехода Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новый календарный стиль. Соответствующие изменения были внесены в президентские указы и статью 73 Кодекса законов о труде.

Дата совпадает с Днем Крещения Киевской Руси-Украины и днем памяти князя Владимира Великого. Именно в его правление в 988 году Русь приняла христианство. Это укрепило международные связи государства, способствовало развитию образования, письменности, культуры и права и закрепило его принадлежность к европейскому политическому и культурному пространству.

Символическое значение праздника

День Украинской Государственности подчеркивает непрерывность украинской политической и культурной традиции. Его смысл заключается в чествовании людей, которые в разные века защищали право украинцев на самоопределение.

Одним из главных символов праздника стал трезубец - знак князя Владимира, ставший Малым Государственным Гербом Украины. Столь же важными символами преемственности остаются Киев как исторический центр государствообразования, национальная валюта, государственный язык, военные и правовые традиции.

Во время российско-украинской войны дата приобрела дополнительное значение. Она опровергает российские пропагандистские утверждения о якобы "искусственности" Украины и подчеркивает, что современное государство является результатом длительной истории борьбы, развития институтов и сохранения национальной идентичности.

Как празднуют День Украинской Государственности

Поскольку праздник относительно новый, устоявшихся народных традиций он еще не имеет. В этот день в городах и общинах проводят торжественные церемонии, поднятие государственного флага, тематические выставки, лекции, дискуссии, экскурсии, показы исторических фильмов и образовательные мероприятия.

В школах, библиотеках и музеях рассказывают об этапах украинского государствообразования, княжескую эпоху, казачество, Украинскую революцию 1917–1921 годов и восстановление независимости в 1991 году.

Особое внимание уделяют чествованию военных, добровольцев, медиков, волонтеров и всех, кто сегодня защищает суверенитет и территориальную целостность Украины и нашу свободу.

В условиях военного положения массовые мероприятия проводят с учетом ограничений безопасности. Часть событий проходит онлайн, а праздничные программы часто сочетают с благотворительными сборами, мемориальными акциями и поддержкой Сил обороны.

Чем День Государственности отличается от Дня Независимости

День Независимости 24 августа посвящен принятию в 1991 году Акта провозглашения независимости Украины и восстановлению ее государственного суверенитета. Это главный праздник современного независимого государства.

День Украинской Государственности имеет более широкую историческую рамку. Он показывает, что независимость 1991 года была восстановлением государственности, которую украинцы создавали, теряли и снова отвоевывали на протяжении столетий. Поэтому эти даты не дублируют друг друга: 15 июля напоминает об исторических корнях государства, а 24 августа - о восстановлении его независимости в современной форме.

Праздники в июле: календарь государственных, церковных и профессиональных дат