День спирометрии и здоровья легких, два птичьих праздника. Что еще можно отметить 14 октября

Цель сегодняшнего дня — популяризация исследования и, таким образом, повышение осведомленности о важности заболеваний легких и профилактических мер, которые необходимо принимать во внимание.

Спирометрия является наиболее важным тестом на функцию дыхания и является начальным тестом при оценке функции дыхания. Она измеряет, какой объем воздуха человек способен перемещать в течение определенного времени.

Здоровые легкие должны иметь емкость, соответствующую возрасту, размеру и полу, и быть способными перемещать воздух очень быстро — более 70% емкости должно быть мобилизовано в первую секунду.

Также сегодня, в вторую субботу октября, отмечается Всемирный День хосписной и паллиативной помощи.

Событие основано с целью информирования общественности о проблемах паллиативной помощи и хосписов, содействия становлению и развитию благотворительных фондов, способных поддерживать и развивать движение хосписной и паллиативной помощи в мире.

С 1970 года 14 октября отмечается Всемирный день стандартизации.

14 октября 1946 года на конференции в Великобритании была создана Международная организация по стандартизации.

Ее цель — введение максимально единых стандартов в различных сферах человеческой деятельности.

Одними из первых стандартов на нашей планете являются письменность, календарь, единицы измерения и т.д.

С 2006 года в вторую субботу октября отмечается День мигрирующих птиц. Событие является одной из составляющих по сохранению редких животных, ведь из-за хозяйственной деятельности людей многие виды перелётных птиц оказались на грани исчезновения.

Так же в вторую субботу октября отмечается День африканских пингвинов.

Ареал африканских пингвинов находится на южном песчаном побережье континента, где птицы очень хорошо себя чувствуют.

Африканские пингвины находятся на грани исчезновения. На данный момент их популяция составляет лишь 2% от той, которая была в первой половине ХХ века.

Еще сегодня можно отметить Европейский день донорства и трансплантации органов, День экологического образования, Всемирный день музыки, День рождения Винни-Пуха.

По церковному календарю 14 октября — День памяти преподобной Параскевы Сербской.

Женщина родилась в сербском городе Эпиват в зажиточной христианской семье.

Когда ее родители умерли, Параскева раздала все деньги беднякам, а сама ушла в Константинополь, где стала монахиней. Впоследствии она совершила паломничество к Святой Земле. Уединилась в пустыне, где много лет провела в молитвах.

Перед самой смертью вернулась в родной дом. Нетленные мощи Параскевы Сербской хранятся в соборе в Яссах.

По юлианскому календарю сегодня праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

По преданию, большое вражеское войско взяло в осаду Константинополь. Часть населения вместе с правителем укрылись в Влахернском храме, где тогда хранились главный покров, риза и пояс Пресвятой Богородицы.

Во время ночной молитвы юродивый Андрей, подняв глаза к небу, увидел, что идет по воздуху Пресвятая Богородица в сопровождении Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова, озаренная небесным светом и окруженная ангелами.

Считается, что Пресвятая Богородица накрыла людей своим покровом, и они стали невидимыми. Враг после этого отступил от города.

Именины сегодня празднуют Параскева, Вера, Александр, Алексей, Георгий, Григорий.