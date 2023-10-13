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День спірометрії та легеневого здоров’я, два пташиних свята. Що ще можна відзначити 14 жовтня

День спірометрії та легеневого здоров’я, два пташиних свята. Що ще можна відзначити 14 жовтня

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Сьогодні, 14 жовтня, відзначається День спірометрії та легеневого здоров’я. Подія виникла за ініціативи Європейського респіраторного товариства, пише УНН.

Мета сьогоднішнього дня — популяризація дослідження і, таким чином, підвищення обізнаності про важливість захворювань легенів і профілактичних заходів, які необхідно брати до уваги.

Спірометрія є найбільш важливим тестом на функцію дихання і є початковим тестом під час оцінки функції дихання. Вона вимірює, який об’єм повітря людина здатна переміщати протягом певного часу.

Здорові легені повинні мати ємність, що відповідає віку, розміру та статі, і бути здатними переміщати повітря дуже швидко — понад 70% ємності має бути мобілізовано в першу секунду.

Також сьогодні, у другу суботу жовтня, відзначається Всесвітній День хоспісної і паліативної допомоги.

Подія започаткована з метою інформування громадськості про проблеми паліативної допомоги та хоспісів, сприяння становленню та розвитку благодійних фондів, здатних підтримувати та розвивати рух хоспісної та паліативної допомоги у всьому світі.

З 1970 року 14 жовтня відзначається Всесвітній день стандартизації.
14 жовтня 1946 року на конференції у Великій Британії була створена Міжнародна організація зі стандартизації.

Ії мета — запровадження максимально єдиних стандартів у різноманітних сферах людської діяльності.

Одними з перших стандартів на нашій планеті є писемність, календар, одиниці вимірювання, тощо.

З 2006 року у другу суботу жовтня відзначається День мігруючих птахів. Подія є однією зі складових зі збереження рідкісних тварин, адже через господарську діяльність людей чимало видів перелітних птахів опинилися на межі зникнення.

Так само у другу суботу жовтня відзначається День африканських пінгвінів.

Ареал африканських пінгвінів знаходиться на південному піщаному узбережжі континенту, де птахи дуже добре себе почувають.

Африканські пінгвіни перебувають на межі зникнення. На даний момент їхня популяція складає лише 2% від тієї, яка була у першій половині ХХ століття.

Ще сьогодні можна відзначити Європейський день донорства та трансплантації органів, День екологічної освіти, Всесвітній день музики, День народження Вінні-Пуха.

За церковним календарем 14 жовтня — День пам’яті преподобної Параскеви Сербської.
Жінка народилася у сербському місті Епіват у заможній християнській родині.

Коли її батьки померли, Параскева роздала усі гроші біднякам, а сама пішла до Константинополя, де стала черницею. Згодом вона здійснила паломництво до Святої Землі. Усамітнилася в пустелі, де багато років провела у молитвах.

Перед самою смертю повернулася до рідного дому. Нетлінні мощі Параскеви Сербської зберігаються у соборі в Яссах.

За юліанським календарем сьогодні свято Покрова Пресвятої Богородиці.

За переказом, велике вороже військо взяло в облогу Константинополь. Частина населення разом з правителем укрилися у Влахернському храмі, де тоді зберігалися головний покров, риза та пояс Пресвятої Богородиці.

Під час нічної молитви юродивий Андрій, піднявши очі до неба, побачив, що йде по повітрю Пресвята Богородиця у супроводі Іоанна Хрестителя та Іоанна Богослова, осяяна небесним світлом й оточена ангелами.

Вважається, що Пресвята Богородиця накрила людей своїм покровом, і вони стали невидимими. Ворог після цього відступив від міста.

Іменини сьогодні святкують Параскева, Віра, Олександр, Олексій, Георгій, Григорій.

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