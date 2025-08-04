День собаки-помощника и День рождения шампанского: что еще отмечают 4 августа

Сегодня, 4 августа, отмечается День собаки-помощника и День рождения шампанского. Также христиане празднуют девятую неделю после Пятидесятницы, пишет УНН.

День собаки-помощника

Этот день был введен для того, чтобы отметить удивительную работу, которую выполняют собаки-помощники. Они оказывают помощь и товарищество тем, кто в этом больше всего нуждается.

День одиноких работающих женщин

Это день силы и стойкости, посвященный признанию значительного вклада одиноких работающих женщин во всем мире. Этот особый день признает экономическое и социальное влияние одиноких работающих женщин и отмечает их достижения, творчество и мужество.

Джастин Тимберлейк узнал, что у него болезнь Лайма: певец продолжил турне, несмотря на диагноз

День рождения шампанского

История шампанского начинается с монаха аббатства Отвильер отца Пьера Периньона. Он отвечал за пополнение продовольственных запасов, а также имел увлечение – производство вин, поэтому и часто экспериментировал в этой сфере. 4 августа 1668 года Пьер попросил братьев-аббатов продегустировать его новое "изобретение" – вино с водоворотом пузырьков и серебристой легкой пеной. Кроме того, аббат Периньон был первым не только в создании рецепта напитка. Он также первым ввел пробковые пробки.

Международный день дымчатого леопарда

Этот день посвящен международной осведомленности о дымчатом леопарде. Во внимание принимаются как те животные, которые проживают в неволе, так и те, что находятся в условиях дикой природы. По состоянию на сегодня этот вид находится под угрозой исчезновения.

Девятая неделя после Пятидесятницы

Девятая неделя после Пятидесятницы посвящена важности прощения и величия человека. Этот день поощряет к размышлениям о прощении, величии человеческой личности и важности следования Слову Божьему

Успенский пост 2025: какие правила питания и запреты