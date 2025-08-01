Джастин Тимберлейк узнал, что у него болезнь Лайма: певец продолжил турне, несмотря на диагноз

44-летний певец Джастин Тимберлейк сообщил в Instagram, что ему диагностировали болезнь Лайма во время мирового турне. Несмотря на невралгическую боль, усталость и тошноту, артист не отменяет концертов, пишет УНН со ссылкой на страницу Тимберлейка в Instagram.

Певец написал, что сначала был шокирован диагнозом врачей, однако это помогло ему понять причину своих симптомов, в частности постоянные невралгические боли, усталость и тошноту, которые он испытывал, выходя на сцену. Болезнь у Тимберлейка диагностировали в разгар его мирового турне. Однако артист решил продолжить гастроли.

Я боролся с некоторыми проблемами со здоровьем, и у меня диагностировали болезнь Лайма. Я говорю это, чтобы пролить свет на то, с чем я столкнулся за кадром. Жизнь с этим может быть неумолимо изнурительной, как психически, так и физически. Когда мне впервые поставили диагноз, я точно был в шоке. Но, по крайней мере, мог понять, почему я на сцене в сильной нервной боли или просто чувствую безумную усталость. Я должен был принять решение. Прекратить гастроли? Или продолжать и разобраться. Я решил, что радость, которую приносит мне выступление, намного перевешивает быстротечный стресс, который испытывает мое тело. Я так рад, что шел дальше