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Дочь Брюса Уиллиса призналась о сложном празднике Дня отца из-за его деменции

Киев • УНН

 • 708 просмотра

Скаут Ла Ру Уиллис рассказала о сложных эмоциях из-за прогрессирования деменции у отца. Семья учится находить радость в маленьких моментах и поддерживать актера.

Дочь Брюса Уиллиса призналась о сложном празднике Дня отца из-за его деменции

Дочь голливудского актера Брюса Уиллиса, Скаут Ла Ру Уиллис, опубликовала трогательный пост в Instagram, где рассказала о сложных эмоциях во время празднования Дня отца из-за прогрессирования деменции у 69-летнего актера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Этот день всегда был особенным для нашей семьи, но теперь все иначе. Мы учимся находить радость в маленьких моментах, даже когда все изменилось. Мой папа всегда был нашей скалой. Теперь наша очередь быть его опорой 

- написала 33-летняя Скаут в своем посте. 

В марте 2022 года семья объявила, что Брюс Уиллис прекращает карьеру из-за диагноза афазия (нарушение речи). - В феврале 2023 года у актера был подтвержден диагноз фронтотемпоральная деменция.

Это нейродегенеративное заболевание, которое прогрессирует со временем

- объяснила жена актера Эмма Хеминг Уиллис в своем обращении.

"Мы каждый день учимся жить с этим. Это больше не те простые счастливые моменты, но мы находим новые способы быть вместе", - сказала дочь Уиллиса Скаут в интервью Variety.

Папа всегда знал, как сделать нас счастливыми. Теперь мы делаем все, чтобы вернуть ему хоть частицу этого тепла

- добавила сестра Скаут Румер Уиллис.

Справка

Брюс Уиллис, звезда таких фильмов как "Шестое чувство" (1999) и "Крошка на миллион" (2000), был одной из самых успешных звезд Голливуда 1990-2000-х годов.

Напомним

Близкие актера Брюса Уиллиса сообщили, что врачи обнаружили у мужчины лобно-височную деменцию.

Брюс Уиллис посоветовал Сэмюэлю Джексону найти персонажа, к которому можно возвращаться в любых фильмах.

Брюс Уиллис скрывал симптомы болезни на съемках - жена актера09.06.25, 18:28 • 60934 просмотра

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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