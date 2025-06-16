Дочка Брюса Вілліса зізналася про складне свято Дня батька через його деменцію

Дочка голлівудського актора Брюса Вілліса, Скаут Ла Ру Вілліс, опублікувала зворушливий пост у Instagram, де розповіла про складні емоції під час святкування Дня батька через прогресування деменції у 69-річного актора. Про це повідомляє УНН з посиланням на Variety.

Деталі

Цей день завжди був особливим для нашої родини, але тепер все інакше. Ми вчимося знаходити радість у маленьких моментах, навіть коли все змінилося. Мій тато завжди був нашою скелею. Тепер наша черга бути його опорою - написала 33-річна Скаут у своєму пості.

У березні 2022 року сім'я оголосила, що Брюс Вілліс припиняє кар'єру через діагноз афазія (порушення мовлення). - У лютому 2023 року у актора було підтверджено діагноз фронтотемпоральна деменція.

Це нейродегенеративне захворювання, яке прогресує з часом - пояснила дружина актора Емма Хемінг Вілліс у своєму зверненні.

"Ми кожен день навчаємося жити з цим. Це більше не ті прості щасливі моменти, але ми знаходимо нові способи бути разом", - сказала дочка Вілліса Скаут у інтерв'ю Variety.

Тато завжди знав, як зробити нас щасливими. Тепер ми робимо все, щоб повернути йому хоч частку цього тепла - додала сестра Скаут Румер Вілліс.

Довідка

Брюс Вілліс, зірка таких фільмів як "Шостий сенс" (1999) та "Крихітка на мільйон" (2000), був однією з найуспішніших зірок Голлівуду 1990-2000-х років.

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