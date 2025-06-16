Дочка Брюса Вілліса зізналася про складне свято Дня батька через його деменцію
Київ • УНН
Скаут Ла Ру Вілліс розповіла про складні емоції через прогресування деменції у батька. Сім'я вчиться знаходити радість у маленьких моментах та підтримувати актора.
Дочка голлівудського актора Брюса Вілліса, Скаут Ла Ру Вілліс, опублікувала зворушливий пост у Instagram, де розповіла про складні емоції під час святкування Дня батька через прогресування деменції у 69-річного актора. Про це повідомляє УНН з посиланням на Variety.
Деталі
Цей день завжди був особливим для нашої родини, але тепер все інакше. Ми вчимося знаходити радість у маленьких моментах, навіть коли все змінилося. Мій тато завжди був нашою скелею. Тепер наша черга бути його опорою
У березні 2022 року сім'я оголосила, що Брюс Вілліс припиняє кар'єру через діагноз афазія (порушення мовлення). - У лютому 2023 року у актора було підтверджено діагноз фронтотемпоральна деменція.
Це нейродегенеративне захворювання, яке прогресує з часом
"Ми кожен день навчаємося жити з цим. Це більше не ті прості щасливі моменти, але ми знаходимо нові способи бути разом", - сказала дочка Вілліса Скаут у інтерв'ю Variety.
Тато завжди знав, як зробити нас щасливими. Тепер ми робимо все, щоб повернути йому хоч частку цього тепла
Довідка
Брюс Вілліс, зірка таких фільмів як "Шостий сенс" (1999) та "Крихітка на мільйон" (2000), був однією з найуспішніших зірок Голлівуду 1990-2000-х років.
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