Джастін Тімберлейк дізнався, що має хворобу Лайма: співак продовжив турне попри діагноз

44-річний співак Джастін Тімберлейк повідомив у Instagram, що йому діагностували хворобу Лайма під час світового турне. Попри невралгічний біль, втому та нудоту, артист не скасовує концертів, пише УНН з посиланням на сторінку Тімберлейка в Instagram.

Співак написав, що спочатку був шокований діагнозом лікарів, однак це допомогло йому зрозуміти причину своїх симптомів, зокрема постійні невралгічні болі, втому та нудоту, які він відчував, виходячи на сцену. Хворобу у Тімберлейка діагностували у розпал його світового турне. Проте артист вирішив продовжити гастролі.

Я боровся з деякими проблемами зі здоров'ям, і в мене діагностували хворобу Лайма. Я кажу це щоб пролити світло на те, з чим я зіткнувся за кадром. Життя з цим може бути невблаганно виснажливим, як психічно, так і фізично. Коли мені вперше поставили діагноз, я точно був у шоці. Але, принаймні міг зрозуміти, чому я на сцені в сильному нервовому болю або просто відчуваю божевільну втому. Я мав прийняти рішення. Припинити гастролі? Або продовжуй і розберися. Я вирішив, що радість, яка приносить мені виступ, набагато переважує швидкоплинний стрес, який відчуває моє тіло. Я так радий, що йшов далі