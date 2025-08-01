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Джастін Тімберлейк дізнався, що має хворобу Лайма: співак продовжив турне попри діагноз

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Під час світового турне співак дізнався про діагноз хвороби Лайма. Попри невралгічний біль, втому та нудоту, він вирішив не скасовувати концерти.

Джастін Тімберлейк дізнався, що має хворобу Лайма: співак продовжив турне попри діагноз

44-річний співак Джастін Тімберлейк повідомив у Instagram, що йому діагностували хворобу Лайма під час світового турне. Попри невралгічний біль, втому та нудоту, артист не скасовує концертів, пише УНН з посиланням на сторінку Тімберлейка в Instagram.

Деталі

Співак написав, що спочатку був шокований діагнозом лікарів, однак це допомогло йому зрозуміти причину своїх симптомів, зокрема постійні невралгічні болі, втому та нудоту, які він відчував, виходячи на сцену. Хворобу у Тімберлейка діагностували у розпал його світового турне. Проте артист вирішив продовжити гастролі.

Я боровся з деякими проблемами зі здоров'ям, і в мене діагностували хворобу Лайма. Я кажу це щоб пролити світло на те, з чим я зіткнувся за кадром. Життя з цим може бути невблаганно виснажливим, як психічно, так і фізично. Коли мені вперше поставили діагноз, я точно був у шоці. Але, принаймні міг зрозуміти, чому я на сцені в сильному нервовому болю або просто відчуваю божевільну втому. Я мав прийняти рішення. Припинити гастролі? Або продовжуй і розберися. Я вирішив, що радість, яка приносить мені виступ, набагато переважує швидкоплинний стрес, який відчуває моє тіло. Я так радий, що йшов далі

- поділився він.

Доповнення

Джастін - не перший відомий музикант, який постраждав від хвороби Лайма також відомої як кліщовий бореліоз. Раніше про цей діагноз публічно заявляли Авріл Лавін, Джастін Бібер та Шанайя Твейн.

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