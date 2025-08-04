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День собаки-помічника та День народження шампанського: що ще відзначають 4 серпня

Київ • УНН

 • 58 перегляди

4 серпня відзначається День собаки-помічника, День народження шампанського, День самотніх працюючих жінок та Міжнародний день димчастого леопарда. Християни святкують дев’ятий тиждень після П’ятидесятниці.

День собаки-помічника та День народження шампанського: що ще відзначають 4 серпня

Сьогодні, 4 серпня, відзначається День собаки-помічника та День народження шампанського. Також християни святкують дев’ятий тиждень після П’ятидесятниці, пише УНН.

День собаки-помічника

Це день був запроваджений для того, щоб відзначити дивовижну роботу, яку виконують собаки-помічники. Вони надають допомогу та товариство тим, хто цього найбільше потребує.

День самотніх працюючих жінок

Це день сили та стійкості, присвячений визнанню значного внеску самотніх працюючих жінок у всьому світі. Цей особливий день визнає економічний і соціальний вплив самотніх працюючих жінок і відзначає їхні досягнення, творчість і мужність.

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День народження шампанського

Історія шампанського починається з ченця абатства Отвільєр отця П’єра Періньйона. Він відповідав за поповнення продовольчих запасів, а також мав захоплення – виробництво вин, тому й часто експериментував в цій сфері. 4 серпня 1668 року П’єр попрохав братів-абатів продегустувати його новий "винахід" – вино з виром бульбашок та сріблястою легкою піною. Крім того, абат Періньйон був першим не тільки у створенні рецепту напою. Він також першим запровадив коркові пробки.

Міжнародний день димчастого леопарда

Цей день присвяений міжнародній обізнаності про димчатого леопарда. До уваги беруться як ті тварини, що проживають у неволі, так і ті, що перебувають в умовах дикої природи. Станом на сьогодні цей вид знаходиться під загрозою зникнення.

Дев’ятий тиждень після П'ятдесятниці

Дев’ятий тиждень після П'ятдесятниці присвячений важливості прощення та величі людини. Цей день заохочує до роздумів про прощення, велич людської особистості та важливість слідування Слову Божому

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Павло Зінченко

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