День смеха, День растворимого кофе. Что еще можно отметить в первый день апреля

Сегодня, первого апреля миллионы людей по всей планете присоединяются к празднованию Дня смеха или Дня дурака. С этим событием связаны еще несколько сегодняшних шуточных праздников, пишет УНН.

Происхождение Дня смеха доподлинно неизвестно.

По одной из версий, событие было основано в Древнем Риме, времен правления императора Константина. Согласно преданию, как-то правитель был в хорошем настроении и одолжил свой титул придворному шуту, правда, лишь на один день.

Шут сразу воспользовался должностью и издал указ устроить веселый праздник с переодеваниями. С тех пор первоапрельский день и стал днем неожиданных розыгрышей.

По случаю Дня Смеха в 1996 году был основан День веселья на работе.

Цель события - благодаря юмору воспитание дружеских отношений на рабочем месте и содействие развитию творческих способностей.

В этот день принято устраивать веселые соревнования, розыгрыши, разнообразные игры и тому подобное. День веселья на работе призван создать позитивный настрой каждому сотруднику.

Также сегодня можно присоединиться ко Дню смешного чтения. Событие в шутливой форме является напоминанием о важности чтения.

Приобщиться к событию достаточно просто: выберите какое-то литературное произведение с юмористическим сюжетом, пригласите друзей и вместе его прочитайте его вслух.

Еще сегодня праздник для всех любителей растворимого кофе. Именно первого апреля 1938 года швейцарец Макс Могенталер презентовал растворимый кофе, над изобретением которого работал более семи лет.

Растворимый кофе имеет огромную популярность из-за скорости и удобства приготовления. Ведь весь рецепт заключается в том, чтобы насыпать в чашку необходимое количество гранул и залить кипятком. Такой кофе изготавливают из кофейных зерен, которые превращают в гранулы или порошок с помощью дегидратации.

Первого апреля свой неофициальный профессиональный праздник отмечают орнитологи. Событие, которое еще называют Днем птиц, посвящено подписанию первого апреля 1902 года Международной конвенции по охране птиц полезных в сельском хозяйстве.

На данный момент, науке известно почти 11 тысяч видов птиц, из которых более 150 находятся под угрозой вымирания.

По церковному календарю сегодня День памяти Марии Египетской, которая жила в V веке.

По преданию, Мария в юном возрасте сбежала из дома, и почти 20 лет прожила в разврате.

Как-то женщина хотела зайти в храм в Иерусалиме, но невидимая сила не пустила ее. Только после молитвы иконе Божьей Матери женщина сумела зайти в церковь.

После Мария осознала свою греховность и почти на 50 лет уединилась в пустыне, где практически все время проводила в молитвах.

Именины сегодня празднуют Мария, Марко.