День рождения телефонного аппарата, Всемирный день книги. Что еще можно отметить седьмого марта
Киев • УНН
7 марта 1876 года американский изобретатель Александер Грэм Белл получил патент на первый в мире телефон, который произвел революцию в сфере связи и изменил ход человеческой истории.
Сегодня, седьмого марта, отмечается День рождения изобретения, которое, без сомнения, изменило историю человечества - телефонного аппарата, пишет УНН.
Именно 7 марта 1876 года американский преподаватель и изобретатель Александер Белл получил патент на первый в мире телефонный аппарат.
Сначала Белл работал над концепцией удешевления телеграфной связи и выступал против того, что монополией на нее в США владеет исключительно компания Western Union.
Идеями Белла заинтересовался предприниматель Гардинер Хаббард, который решил финансировать Белла. Над разработкой телефонного аппарата вместе с Беллом работали еще несколько инженеров, но все они погибли при загадочных обстоятельствах, поэтому патент был оформлен именно на Белла.
Благодаря активной, как на то время рекламе, телефония начала становиться конкурентом телеграфа. Компания Western Union начала заходить на этот рынок и выпускать телефонные аппараты собственной конструкции. Белл в то время уже не интересовался своим изобретением, поэтому его компаньонам пришлось подавать в суд.
В результате мирового соглашения компании достигли финансового компромисса, а Белл официально признавался изобретателем телефонного аппарата.
Еще сегодня, в первый четверг марта, можно присоединиться к Всемирному дню книги, который был основан в Великобритании, и впоследствии стал популярным во многих странах мира.
Цель сегодняшнего события - не просто чествование книг, а признание глубокого влияния литературы на нашу жизнь.
Книги обладают способностью обучать, вдохновлять и трансформировать нас, предлагая окно в другие миры и перспективы. Этот день поощряет всех, особенно молодых читателей, исследовать книги и находить те, которые говорят к ним лично.
Также седьмого марта мелкие предприниматели или люди, которые хотят начать свое дело могут присоединиться ко Дню быть услышанным.
Событие было основано еще в 60-х годах ХХ века, но полноценные мероприятия по его случаю начали проводить с 2004 года.
День быть услышанным имеет целью привлечение внимания к малому бизнесу. Сегодня каждый начинающий предприниматель может поделиться с людьми своей идеей или бизнес-планом, написать историю собственного бизнеса, тем самым заинтересовав общество, или же просто сделать шаг к делу мечты, например, написав цели, которые приведут к желаемому успеху.
По церковному календарю сегодня День памяти святых мучеников Василия, Евгения, Ефрема и других, которые были проповедниками в Херсонесе.
По преданию, еще до того как Владимир крестил Киевскую Русь ее землями путешествовали немало проповедников. Некоторые из них останавливались в Херсонесе. Одним из таких был Василий, которой имел дар исцеления и оживил отца одного из местных богачей. За это его сделали епископом Херсонеса. Но впоследствии язычники схватили проповедника, долго и жестоко пытали, после чего казнили. Такая же участь постигла и его преемников.
Именины 7 марта празднуют Василий, Евгений, Емельян, Надежда, Екатерина, Анна, Ксения, Мария.
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День рождения телефонного аппарата, Всемирный день книги. Что еще можно отметить седьмого марта
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