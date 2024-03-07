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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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День народження телефонного апарату, Всесвітній день книги. Що ще можна відзначити сьомого березня

Київ • УНН

 • 30367 перегляди

7 березня 1876 року американський винахідник Александер Грем Белл отримав патент на перший у світі телефон, який здійснив революцію у сфері зв'язку та змінив хід людської історії.

День народження телефонного апарату, Всесвітній день книги. Що ще можна відзначити сьомого березня

Сьогодні, сьомого березня, відзначається День народження винаходу, який, без сумніву, змінив історію людства – телефонного апарату, пише УНН.

Саме 7 березня 1876 року американський викладач та винахідник Александер Белл отримав патент на перший у світі телефонний апарат.

Спершу Белл працював над концепцією здешевлення телеграфного зв’язку та виступав проти того, що монополією на нього у США володіє виключно компанія Western Union.

Ідеями Белла зацікавився підприємець Гардинер Хаббард, який вирішив фінансувати Белла. Над розробкою телефонного апарату разом з Беллом працювали ще декілька інженерів, але усі вони загинули за загадкових обставин, тож патент був оформлений саме на Белла.

Завдяки активній, як на той час рекламі, телефонія почала ставати конкурентом телеграфу. Компанія Western Union почала заходити на цей ринок і випускати телефонні апарати власної конструкції. Белл на той час вже не цікавився своїм винаходом, тож його компаньйонам довелося подавати до суду.

У результаті мирової угоди компанії досягли фінансового компромісу, а Белл офіційно визнавався винахідником телефонного апарату.

Ще сьогодні, у перший четвер березня, можна долучитися до Всесвітнього дня книги, який був започаткований у Великій Британії, і згодом став популярним у багатьох країнах світу.

Мета сьогоднішньої події - не просто вшанування книг, а визнання глибокого впливу літератури на наше життя.

Книги мають здатність навчати, надихати і трансформувати нас, пропонуючи вікно в інші світи і перспективи. Цей день заохочує всіх, особливо молодих читачів, досліджувати книги і знаходити ті, які говорять до них особисто.

Також сьомого березня дрібні підприємці або люди, які хочуть розпочати свою справу можуть долучитися до Дня бути почутим.

Подія була започаткована ще у 60-х роках ХХ століття, але повноцінні заходи з її нагоди почали проводити з 2004 року.

День бути почутим має за мету привернення уваги до малого бізнесу. Сьогодні кожен підприємець-початківець може поділитися з людьми своєю ідеєю чи бізнес-планом, написати історію власного бізнесу, тим самим зацікавивши суспільство, або ж просто зробити крок до справи мрії, наприклад, написавши цілі, котрі приведуть до бажаного успіху.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святих мучеників Василя, Євгенія, Єфрема та інших, які були проповідниками у Херсонесі.

За переказом, ще до того як Володимир охрестив Київську Русь її землями мандрували чимало проповідників. Деякі з них зупинялися у Херсонесі. Одним з таких був Василь, якій мав дар зцілення та оживив батька одного з місцевих багатіїв. За це його зробили єпископом Херсонеса. Але згодом язичники схопили проповідника, довго та жорстоко катували, після чого стратили. Така ж доля спіткала і його наступників.

Іменини 7 березня святкують Василь, Євгеній, Омелян, Надія, Катерина, Ганна, Ксенія, Марія.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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