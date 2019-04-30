День пограничника отмечают в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. День пограничника в Украине отмечается ежегодно 30 апреля, сообщает УНН.
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Профессиональный праздник пограничников Украины установлен указом Президента в 2018 году "с целью чествования мужества и героизма защитников государственной границы Украины, учитывая вклад пограничников в борьбу за независимость Украины".
В то же время сегодня отмечается 101-а годовщина украинского пограничного ведомства, указали в Госпогранслужбе.
Как сообщал УНН, Президент подписал указ об увеличении зарплат пограничникам.