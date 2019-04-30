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22 березня, 17:51 • 66788 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 112539 перегляди

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22 березня, 15:05 • 100208 перегляди

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22 березня, 14:14 • 100272 перегляди

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22 березня, 11:43 • 78862 перегляди

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22 березня, 04:30 • 100543 перегляди

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День прикордонника відзначають в Україні

День прикордонника відзначають в Україні

Київ • УНН

 • 66793 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. День прикордонника в Україні відзначається щорічно 30 квітня, повідомляє УНН.

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Професійне свято прикордонників України встановлено указом Президента у 2018 році "з метою вшанування мужності та героїзму захисників державного кордону України, враховуючи внесок прикордонників у боротьбу за незалежність України".

Водночас сьогодні відзначається 101-а річниця українського прикордонного відомства, вказали у Держприкордонслужбі.

Як повідомляв УНН, Президент підписав указ про збільшення зарплат прикордонникам.

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