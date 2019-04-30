День прикордонника відзначають в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. День прикордонника в Україні відзначається щорічно 30 квітня, повідомляє УНН.
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Професійне свято прикордонників України встановлено указом Президента у 2018 році "з метою вшанування мужності та героїзму захисників державного кордону України, враховуючи внесок прикордонників у боротьбу за незалежність України".
Водночас сьогодні відзначається 101-а річниця українського прикордонного відомства, вказали у Держприкордонслужбі.
Як повідомляв УНН, Президент підписав указ про збільшення зарплат прикордонникам.