Президент підписав указ про збільшення зарплат прикордонникам
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Указом Президента України визначено внести на розгляд збільшення розміру грошового забезпечення у 2019 році для військовослужбовців Держприкордонслужби. Про це УНН повідомили у прес-службі МВС.
Подальше збільшення розміру грошового забезпечення військовослужбовців Державної прикордонної служби України буде реалізовано після прийняття відповідного рішення Урядом.
Указом Президента України №167/2019 введено в дію рішення РНБО України від 25 квітня 2019 року "Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2020 - 2022 роки за статтями, пов’язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України".
Як повідомляв УНН, Президент зобов'язав Мінфін передбачити 5% ВВП на оборону у 2020-2022 роках