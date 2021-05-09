День победы: как отметит памятную дату столица и другие города Украины

Киев

9 мая по случаю Дня памяти и примирения и 76-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне состоятся торжества “Помним — Побеждаем!” на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Мероприятие начнется в 12:00 с учетом того, что ранее решением Минкульта был запрещен пропуск технического оборудования для монтирования сцены на территории Национального музея истории Украины.

Также проведут поминальное богослужение, посвященного памяти погибших, павших в борьбе за освобождение Украины и победу над нацизмом во Второй мировой войне, молебен за мир в Украине и защитников Отечества, во время мероприятия на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Одесса

9 мая в 10:00 состоится возложение цветов к памятнику Неизвестному матросу в парке имени Шевченко и проведения совместного межконфессионального поминального молебна, в братских могил и монументов Пояса Славы.

9 мая в 10:15 возложат цветы на траверсе памятника Неизвестному матросу в акватории Одесского залива с кораблей и катеров Западной военно-морской базы ВМС ВСУ. 11:00 — к стеле “Крылья Победы” на площади Десятого апреля, а в 12:00 — на Мемориале героической обороны Одессы 411-й береговой батареи.

В дендропарке Победы выступит духовой оркестр Одесского муниципального театра духовой музыки. А в 14:00 на территории Мемориала героической обороны Одессы выступит оркестр Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Ровно

9 мая на Мемориале вечной славы на улице Киевской в 10:15 состоится флешмоб “Возвращайся живым”. Там ветераны и представители власти возложат цветы.

На Аллее Героев кладбища “Новое” в 11:00 почтят память Героев Небесной Сотни, погибших Героев АТО. Там состоится панихида и возложение цветов.

В Ровенском краеведческом музее в 13:00 стартует тематическая экспозиция “Ровенская в годы Второй мировой войны”.

На Майдане Музыки у органного зала в 22:00 состоится художественно-патриотическая акция “Первая минута мира”.

9 мая на Майдане Магдебургского права у городского совета в 10:15 состоится торжественное возложение корзин живых цветов к памятному знаку “Погибшим за Украину”.

На площади Независимости с 10 до 18 часов будут проходить тематические выставки. В 11:00 на военном мемориале кладбища Дубенское чествуют подвиг победителей нацизма во Второй мировой войне. Там состоится митинг-реквием “1939-1945. Никогда снова ”.

Житомир

9 мая в 10:00 состоится возложение цветов к памятным знакам в селе Вересы;

11:00 — возложение цветов к памятному знаку Победы на площади Победы и переезд ветеранов к Монументу Славы;

11:30 — Возложение цветов к Монументу Славы (ул. Чудновская, 53). В торжественных мероприятиях примут участие военнослужащие десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины и курсанты Житомирского военного института имени С. П. Королева.

Винница

Ко Дню памяти и примирения и Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне в Виннице состоится ряд онлайн-мероприятий на платформе VinCultureCode в Фейсбуке. Среди них — культурно-художественный видеопроект “Вечный огонь Победы”, который начнется 9 мая в 12.00. Проект будет состоять из трех блоков.

Напомним

Почти половина украинский считают необходимым отмечать даты 8 и 9 мая. Чтобы обеспечить безопасность всех участников мероприятий 9 мая, к охране правопорядка будут привлечены более 11 000 правоохранителей.