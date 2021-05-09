День перемоги: як відзначить пам'ятну дату столиця та інші міста України

Київ

9 травня з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення і 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відбудуться урочистості “Пам’ятаємо — Перемагаємо!” на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Захід розпочнеться о 12:00 з огляду на те, що раніше рішенням Мінкульту був заборонений пропуск технічного обладнання для монтування сцени на території Національного музею історії України.

Також проведуть поминальне богослужіння, присвяченого пам’яті загиблих, що полягли у боротьбі за визволення України та перемогу над нацизмом у Другій світовій війні, молебень за мир в Україні та захисників Вітчизни, під час заходу на території Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Одеса

9 травня о 10:00 відбудеться покладання квітів до пам’ятника Невідомому матросу у парку імені Шевченка та проведення спільного міжконфесійного поминального молебню, до братських могил і монументів Поясу Слави.

9 травня о 10:15 покладатимуть квіти на траверсі пам’ятника Невідомому матросу в акваторії Одеського заливу з кораблів та катерів Західної військово-морської бази ВМС ЗСУ. Об 11:00 — до стели “Крила Перемоги” на площі Десятого квітня, а о 12:00 — на Меморіалі героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї.

У дендропарку Перемоги виступить духовий оркестр Одеського муніципального театру духової музики. А о 14:00 на території Меморіалу героїчної оборони Одеси виступить оркестр Головного управління Нацполіції на Одещині.

Рівне

9 травня на Меморіалі вічної слави на вулиці Київській о 10:15 відбудеться флешмоб “Повертайся живим”. Там ветерани та представники влади покладатимуть квіти.

На Алеї Героїв кладовища “Нове” об 11:00 вшанують пам’ять Героїв Небесної Сотні, загиблих Героїв АТО. Там відбудеться панахида та покладання квітів.

У Рівненському краєзнавчому музеї о 13:00 стартує тематична експозиція “Рівненщина в роки Другої світової війни”.

На Майдані Музики біля органного залу о 22:00 відбудеться мистецько-патріотична акція “Перша хвилина миру”.

9 травня на Майдані Магдебурзького права біля міської ради о 10:15 відбудеться урочисте покладання кошиків живих квітів до пам’ятного знаку “Загиблим за Україну”.

На майдані Незалежності з 10-ї до 18-ї години проходитимуть тематичні виставки. Об 11:00 на військовому меморіалі кладовища Дубенське вшановуватимуть подвиг переможців нацизму у Другій світовій війні. Там відбудеться мітинг-реквієм “1939-1945. Ніколи знову”.

Житомир

9 травня о 10:00 відбудеться покладання квітів до пам’ятних знаків у селі Вереси;

11:00 — покладання квітів до пам’ятного знаку Перемоги на майдані Перемоги та переїзд ветеранів до Монумента Слави;

11:30 — Покладання квітів до Монумента Слави (вул. Чуднівська,53). В урочистих заходах візьмуть участь військовослужбовці Десантно-штурмових військ Збройних Сил України та курсанти Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова.

Вінниця

До Дня пам’яті та примирення та Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у Вінниці відбудеться ряд онлайн-заходів на платформі VinCultureCode у Фейсбуці. Серед них — культурно-мистецький відеопроєкт “Вічний вогонь Перемоги”, який розпочнеться 9 травня о 12.00. Проєкт складатиметься з трьох блоків.

Нагадаємо

Майже половина українців вважають за необхідне відзначати дати 8 і 9 травня. Аби забезпечити безпеку всіх учасників заходів 9 травня, до охорони правопорядку буде залучено понад 11 000 правоохоронців.