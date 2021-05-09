День перемоги: як відзначить пам'ятну дату столиця та інші міста України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. У неділю, 9 травня, Україна відзначає День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У столиці та інших містах України відбудеться низка заходів. Про це пише УНН.
Київ
9 травня з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення і 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відбудуться урочистості “Пам’ятаємо — Перемагаємо!” на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Захід розпочнеться о 12:00 з огляду на те, що раніше рішенням Мінкульту був заборонений пропуск технічного обладнання для монтування сцени на території Національного музею історії України.
Також проведуть поминальне богослужіння, присвяченого пам’яті загиблих, що полягли у боротьбі за визволення України та перемогу над нацизмом у Другій світовій війні, молебень за мир в Україні та захисників Вітчизни, під час заходу на території Національного музею історії України у Другій світовій війні.
Одеса
9 травня о 10:00 відбудеться покладання квітів до пам’ятника Невідомому матросу у парку імені Шевченка та проведення спільного міжконфесійного поминального молебню, до братських могил і монументів Поясу Слави.
9 травня о 10:15 покладатимуть квіти на траверсі пам’ятника Невідомому матросу в акваторії Одеського заливу з кораблів та катерів Західної військово-морської бази ВМС ЗСУ. Об 11:00 — до стели “Крила Перемоги” на площі Десятого квітня, а о 12:00 — на Меморіалі героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї.
У дендропарку Перемоги виступить духовий оркестр Одеського муніципального театру духової музики. А о 14:00 на території Меморіалу героїчної оборони Одеси виступить оркестр Головного управління Нацполіції на Одещині.
Рівне
9 травня на Меморіалі вічної слави на вулиці Київській о 10:15 відбудеться флешмоб “Повертайся живим”. Там ветерани та представники влади покладатимуть квіти.
На Алеї Героїв кладовища “Нове” об 11:00 вшанують пам’ять Героїв Небесної Сотні, загиблих Героїв АТО. Там відбудеться панахида та покладання квітів.
У Рівненському краєзнавчому музеї о 13:00 стартує тематична експозиція “Рівненщина в роки Другої світової війни”.
На Майдані Музики біля органного залу о 22:00 відбудеться мистецько-патріотична акція “Перша хвилина миру”.
9 травня на Майдані Магдебурзького права біля міської ради о 10:15 відбудеться урочисте покладання кошиків живих квітів до пам’ятного знаку “Загиблим за Україну”.
На майдані Незалежності з 10-ї до 18-ї години проходитимуть тематичні виставки. Об 11:00 на військовому меморіалі кладовища Дубенське вшановуватимуть подвиг переможців нацизму у Другій світовій війні. Там відбудеться мітинг-реквієм “1939-1945. Ніколи знову”.
Житомир
9 травня о 10:00 відбудеться покладання квітів до пам’ятних знаків у селі Вереси;
11:00 — покладання квітів до пам’ятного знаку Перемоги на майдані Перемоги та переїзд ветеранів до Монумента Слави;
11:30 — Покладання квітів до Монумента Слави (вул. Чуднівська,53). В урочистих заходах візьмуть участь військовослужбовці Десантно-штурмових військ Збройних Сил України та курсанти Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова.
Вінниця
До Дня пам’яті та примирення та Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у Вінниці відбудеться ряд онлайн-заходів на платформі VinCultureCode у Фейсбуці. Серед них — культурно-мистецький відеопроєкт “Вічний вогонь Перемоги”, який розпочнеться 9 травня о 12.00. Проєкт складатиметься з трьох блоків.
Нагадаємо
Майже половина українців вважають за необхідне відзначати дати 8 і 9 травня. Аби забезпечити безпеку всіх учасників заходів 9 травня, до охорони правопорядку буде залучено понад 11 000 правоохоронців.