У Кличка заявили про загрозу зриву заходів до 9 травня і звинуватили Мінкульт. У Ткаченка - відповіли
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Урочисті заходи в столиці з нагоди Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні опинились під загрозою зриву через дії Міністерства культури України. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, передає УНН.
Так, у КМДА о 12:56 повідомили, що технічне обладнання для монтування сцени не пропускають на територію Національного музею історії України у Другій світовій війні через усну заборону Мінкульту.
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“Це традиційний захід, який відбувається у Києві щорічно понад 20 років. Сьогодні зранку нам стало відомо, що техніку та обладнання для монтування сцени не пропускають на територію музею. Пояснити причини такого рішення керівництво музею не може й посилається на пряму усну заборону Міністерства культури”, — наголосила Марина Хонда.
Деталі
Замглави КМДА пояснила, що за словами директора музею Івана Ковальчука, така вказівка надійшла прямо від міністра культури. При цьому жодних документів, які б підтверджували це рішення у керівництва музею немає.
За її словами, мова, фактично, йде про спробу зриву проведення традиційного щорічного заходу.
У Мінкульті кажуть, проблем нема
“З приводу заходів з відзначення завтрашнього дня — всі зйомки і техніку уже завезено, все дозволено. Заходи завтра відбудуться”, — повідомила УНН прессекретар міністра культури Ольга Боровикова.
Довідково
У суботу, 8 травня, Україна разом з Європою відзначатиме День пам’яті жертв Другої світової війни та примирення між країнами-учасницями. 9 травня в країні відзначать 76-у річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
У пам’ятні дати у столиці заплановані церемонії покладання квітів, тематичні виставки, зустріч з ветеранами бойових дій тощо.
Нагадаємо
Аби забезпечити безпеку всіх учасників заходів 9 травня, до охорони правопорядку буде залучено понад 11 000 правоохоронців.