У Кличко заявили об угрозе срыва мероприятий к 9 мая и обвинили Минкульт. У Ткаченко - ответили
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Торжественные мероприятия в столице по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне оказались под угрозой срыва из-за действий Министерства культуры Украины. Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, передает УНН.
Так, в КГГА в 12:56 сообщили, что техническое оборудование для монтирования сцены не пропускают на территорию Национального музея истории Украины во Второй мировой войне из-за устного запрета Минкульта.
Цитата
"Это традиционное мероприятие, которое проходит в Киеве ежегодно более 20 лет. Сегодня утром нам стало известно, что технику и оборудование для монтирования сцены не пропускают на территорию музея. Объяснить причины такого решения руководство музея не может и ссылается на прямую устную запрет Министерства культуры", - отметила Марина Хонда.
Детали
Замглавы КГГА объяснила, что по словам директора музея Ивана Ковальчука, такое указание поступило напрямую от министра культуры. При этом никаких документов, подтверждающих это решение у руководства музея нет.
По ее словам, речь фактически идет о попытке срыва проведения традиционного ежегодного мероприятия.
В Минкульте говорят, что проблем нет
"По поводу мероприятий по празднованию завтрашнего дня - все съемки и технику уже завезено, все разрешено. Мероприятия завтра состоятся", - сообщила УНН прессекретар министра культуры Ольга Боровикова.
Справка
В субботу, 8 мая, Украина вместе с Европой будет отмечать День памяти жертв Второй мировой войны и примирения между странами-участницами. 9 мая в стране отметят семьдесят шестой годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне.
В памятные даты в столице запланированы церемонии возложения цветов, тематические выставки, встреча с ветеранами боевых действий и тому подобное.
Напомним
Чтобы обеспечить безопасность всех участников мероприятий 9 мая, к охране правопорядка будут привлечены более 11 тыс. правоохранителей.