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День победы в Одессе: зафиксировано двенадцать правонарушений

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 мая. УНН. В Одессе 9 мая полицейские зафиксировали двенадцать административных правонарушений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Одесской области.

Цитата

“По состоянию на 15:30 одесские полицейские зафиксировали двенадцать административных правонарушений”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что один протокол составлен по ч.1 ст.173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты), шесть — по ст.173 (мелкое хулиганство), три — по ст.185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего), один — по ч.1 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, еще относительно одного человека вынесено постановление по части второй этой же статьи.

Отмечается, что меры полиции по обеспечению правопорядка продолжаются.

Что было раньше

В Одессе на Аллее славы произошла стычка между правоохранителями и участниками акции “Бессмертный полк”, есть задержанные.

В Киеве составили админпротокол на 16-летнего парня, который использовал нацистское приветствие во время акции возле парка Вечной Славы.

В Сумской области 53-летний мужчина вывесил на балконе плакат с советской символикой.

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