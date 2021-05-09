День победы в Одессе: зафиксировано двенадцать правонарушений
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В Одессе 9 мая полицейские зафиксировали двенадцать административных правонарушений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Одесской области.
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“По состоянию на 15:30 одесские полицейские зафиксировали двенадцать административных правонарушений”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что один протокол составлен по ч.1 ст.173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты), шесть — по ст.173 (мелкое хулиганство), три — по ст.185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего), один — по ч.1 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, еще относительно одного человека вынесено постановление по части второй этой же статьи.
Отмечается, что меры полиции по обеспечению правопорядка продолжаются.
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