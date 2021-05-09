День перемоги в Одесі: зафіксовано дванадцять правопорушень

Цитата

“Станом на 15:30 одеські поліцейські зафіксували дванадцять адміністративних правопорушень”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що один протокол складений за ч.1 ст.173-3 (Виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки), шість — за ст.173 (Дрібне хуліганство), три — за ст.185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця), один — за ч.1 ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, ще відносно однієї людини винесена постанова за частиною другою цієї ж статті.

Зазначається, що заходи поліції із забезпечення правопорядку тривають.

Що було раніше

В Одесі на Алеї слави сталася сутичка між правоохоронцями та учасниками акції “Безсмертний полк”, є затримані.



У Києві склали адмінпротокол на 16-річного хлопця, який використав нацистське вітання під час акції біля парку Вічної Слави.

На Сумщині 53-річний чоловік вивісив на балконі плакат з радянською символікою.