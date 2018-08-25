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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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День Независимости: за сутки через КПВВ на Донбассе прошла почти 31 тыс. человек

Киев • УНН

 • 7419 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. За прошедшие сутки через КПВВ, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, последовало 30,9 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

День Независимости: за сутки через КПВВ на Донбассе прошла почти 31 тыс. человек

По данным пограничников, через "Марьинку" последовало 10400 человек и 2020 транспортных средств, через "Новотроицкое" - 7480 человек и 1720 транспортных средств, через "Гнутово" - 2660 человек и 620 транспортных средств, через "Станицу Луганскую" - 10430 человек.

"Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 10/15; "Гнутово" - 15/20", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за регулярных обстрелов прекращено функционирование КПВВ "Майорское", где пока не осуществляются пропускные операции лиц и транспортных средств.

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