День Независимости: за сутки через КПВВ на Донбассе прошла почти 31 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. За прошедшие сутки через КПВВ, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, последовало 30,9 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
По данным пограничников, через "Марьинку" последовало 10400 человек и 2020 транспортных средств, через "Новотроицкое" - 7480 человек и 1720 транспортных средств, через "Гнутово" - 2660 человек и 620 транспортных средств, через "Станицу Луганскую" - 10430 человек.
"Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 10/15; "Гнутово" - 15/20", - говорится в сообщении.
Напомним, из-за регулярных обстрелов прекращено функционирование КПВВ "Майорское", где пока не осуществляются пропускные операции лиц и транспортных средств.