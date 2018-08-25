День Незалежності: за добу через КПВВ на Донбасі пройшла майже 31 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Упродовж минулої доби через КПВВ, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, прослідувало 30,9 тисячі осіб та 4,3 тисячі транспортних засобів. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
За даними прикордонників, через “Мар’їнку” прослідувало 10400 осіб та 2020 транспортних засобів, через “Новотроїцьке” — 7480 осіб та 1720 транспортних засобів, через “Гнутове” — 2660 осіб та 620 транспортних засобів, через “Станицю Луганську” — 10430 осіб.
“Сьогодні зранку у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Мар’їнка“ — 0/50; „Новотроїцьке“ — 10/15; „Гнутове“ — 15/20”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, через регулярні обстріли припинено функціонування КПВВ “Майорське”, де наразі не здійснюються пропускні операції осіб та транспортних засобів.