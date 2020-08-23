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День Независимости: Макрона поздравил Украину

Киев • УНН

 • 16143 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Лидер Французской Республики Эммануэль Макрон поздравил Украину с 29-й годовщиной независимости, отмечает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента Украины.

День Независимости: Макрона поздравил Украину

Лидер Французской Республики Эммануэль Макрон в своем поздравлении пожелал украинскому народу процветания и мира. Он также отметил настойчивость и открытость Владимира Зеленского для достижения ощутимого прогресса в восстановлении мира на Донбассе.

“Эта решительная позиция, открыв путь к проведению саммита в Париже в декабре прошлого года, позволила провести ряд освобождений пленных, связанных с конфликтом, а также в последнее время принять меры по усилению режима прекращения огня”, — подчеркнул Эммануэль Макрон.

Он заверил, что Франция вместе с Германией и в дальнейшем будет оставаться рядом с Украиной в поисках устойчивого политического решения конфликта на востоке страны, а также отстаивать суверенитет Украины в пределах международно признанных границ.

“В продолжение наших последних переговоров хотел бы пожелать дальнейшего развития наших двусторонних отношений и укрепления связей дружбы и доверия между нашими странами”, — говорится в письме Президента Французской Республики в адрес Владимира Зеленского.

Добавим, что сегодня Украину поздравила также Германия.

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