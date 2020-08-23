Крим — це Україна: Німеччина привітала українців з Днем Незалежності

“Німеччина і в майбутньому дієво та солідарно стоятиме пліч-о-пліч з Україною у справі збереження її незалежності, суверенітету й територіальної цілісності, невтомно виступатиме за припинення насилля та страждань українців, що живуть на сході країни. У День Незалежності України я хочу наголосити: Крим залишається частиною України”, — йдеться в листі Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Зазначається, що беручи до уваги великі виклики, що стоять перед Україною, президент Німеччини побажав Володимиру Зеленському та українському народові “великої сили й мужності, щоб підтримувати один одного, здійснити необхідні кроки у реформах і подолати наслідки пандемії COVID-19”.

Як повідомляв УНН, Україна приймає привітання від глав держав, керівників урядів та духовних лідерів з нагоди 29-ї річниці Незалежності, яку українці будуть святкувати 24 серпня. Зокрема, українців зі святом привітав президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, 23 серпня Україна відзначає День Державного прапора.