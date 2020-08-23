День Незалежності: Макрон привітав Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Лідер Французької Республіки Еммануель Макрон привітав Україну з 29-ю річницею незалежності, зазначає УНН з посиланням на повідомлення Офісу Президента України.
Лідер Французької Республіки Еммануель Макрон у своєму привітанні побажав українському народу процвітання та миру. Він також відзначив наполегливість та відкритість Володимира Зеленського для досягнення відчутного прогресу у відновленні миру на Донбасі.
“Ця рішуча позиція, відкривши шлях до проведення саміту в Парижі у грудні торік, дозволила провести низку звільнень полонених, пов’язаних з конфліктом, а також останнім часом запровадити заходи з посилення режиму припинення вогню”, — наголосив Еммануель Макрон.
Він запевнив, що Франція разом з Німеччиною й надалі залишатиметься поруч з Україною в пошуках сталого політичного вирішення конфлікту на сході країни, а також відстоюватиме суверенітет України в межах міжнародно визнаних кордонів.
“На продовження наших останніх перемовин хотів би побажати подальшого розвитку наших двосторонніх відносин та зміцнення зв’язків дружби й довіри між нашими країнами”, — йдеться в листі Президента Французької Республіки на адресу Володимира Зеленського.
Додамо, що сьогодні Україну привітала також Німеччина.