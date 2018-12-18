День рождения Филарета и годовщины депортации крымских татар: Рада утвердила памятные даты на 2019 год

Соответствующим документ парламент облегчил себе работу, ведь ранее Верховная Рада должна была принимать отдельный законопроект на каждое празднование памятной даты или юбилея. Постановлением парламентарии утвердили перечень годовщин важнейших событий в общественно-политической жизни Украины и юбилеев выдающихся лиц, которые в 2019 году должны отмечаться на общегосударственном уровне.

В приложении к законопроекту присутствует полный список дат и юбилеев, которые Украина будет отмечать в 2019 году, среди них:



1 января - 110 лет со дня рождения Степана Бандеры



23 января - 90 лет со дня рождения Филарета



75-я годовщина депортации крымских татар и других народов Крыма (18.05.1944)



30 лет со времени падения коммунистических режимов в странах Центрально-Восточной Европы (09.11.1989).



100 лет со дня провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики (22.01.1919)



1000 с начала правления Ярослава Мудрого, великого князя Киевской Руси (1019)



Как говорится в пояснительной записке к постановлению, она будет способствовать популяризации исторического наследия и заинтересованности в истории широких кругов общественности.



Как сообщал УНН, Верховной Раде предлагают внести изменения в Кодекс законов о труде и сделать праздничным День духовного единства Украины. Соответствующий законопроект №9407 зарегистрирован на сайте Верховной Рады .