Українцям хочуть зробити ще один вихідний
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Верховній Раді пропонують внести зміни до Кодексу законів про працю та зробити святковим День духовної єдності України. Відповідний законопроект №9407 зареєстрований на сайті Верховної Ради, передає УНН.
Ініціатором законопроекту виступив позафракційний народний депутат України Сергій Міщенко. Текст документу наразі відсутній.
Як повідомляв УНН, стало відомо, скільки "відпочиватимуть" банки на Новий рік.
Раніше, на перший місяць зими в Україні за календарем припадає 11 днів офіційних вихідних і свят. Відповідні норми передбачені Кодексом законів про працю та розпорядженням Кабінету міністрів №1-р від 11 січня 2018 року.