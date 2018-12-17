Украинцам хотят сделать еще один выходной

Инициатором законопроекта выступил внефракционный народный депутат Украины Сергей Мищенко. Текст документа пока отсутствует.



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Ранее, в первый месяц зимы в Украине по календарю приходится 11 дней официальных выходных и праздников. Соответствующие нормы предусмотрены Кодексом законов о труде и распоряжением Кабинета министров №1-р от 11 января 2018 года.